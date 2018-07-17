بالصور.. استخراج “دودة ماصة للدم” من أنف رجل

استخرج طبيب في فيتنام، دودة حية من أنف رجل يبلغ طولها نحو بوصة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقطات للعملية التي جرت في مدينة “نغه آن”، وهي مقاطعة في شمال فيتنام، على بعد 186 ميلاً (300 كلم) جنوب العاصمة هانوي.

وقال الدكتور مانه لو، الذي انتزع الدودة الماصة للدم، إن الرجل كان يعاني من صعوبة في التنفس من أنفه بسبب الطفيل.

ويُعتقد أنه حاول إخراج الدودة باستخدام ليزر تم تسليطه في أنف الرجل قبل أن ينزعه في النهاية باستخدام أداة تشبه الملقاط.

وتقول التقارير المحلية إن الرجل الذي يعمل في الغابة شرب ماء من مجرى مائي في البرية.

ومن غير الواضح حجم الوقت الذي عاشت فيه الدودة في أنف الرجل، لكن من المعروف أن هذا المخلوق يستطيع أن يُثبت نفسه بداخل خياشيم الأنف.

ويمكن لهذا النوع من الديدان أن تمتص الدم بمقدار خمس أضعاف وزنها، لكن حجمها لا ينمو بسرعة كبيرة.