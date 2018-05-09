ابتكار شامبو جديد لعلاج الصلع خلال أيام

ابتكر مجموعة من علماء المركز الطبي التابع لجامعة كولومبا شامبو جديدًا، يعزز أمل علاج الصلع خلال أيام فقط.

وتشير الأبحاث إلى أن غسل الشعر أو الرأس بعقار مُصنع لعلاج هشاشة العظام، يمكن أن يساعد في علاج الصلع في غضون أيام، وعند اختبار الشامبو الجديد، وجد العلماء أن له فعالية كبيرة في تعزيز نمو الشعر بسرعة في الاختبارات المعملية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يعمل الشامبو عن طريق تثبيط بروتين طبيعي يعطل عملية نمو الشعر، ويلعب دورًا رئيسًا في صلع الرجال، ويأمل الخبراء بأن العلاج المذهل المعروف باسم ” WAY-316606″، يمكن أن يساعد ملايين الرجال مستقبلًا.

ويعتمد الابتكار على عقار مخصص في الأصل لهشاشة العظام، اكتشف الباحثون قدرته على تعزيز نمو بصيلات الشعر لدى البشر في يومين فقط.

وقال الدكتور ناثان هوكشو، من جامعة “مانشيستر”، الذي يترأس الدراسة: “أنا متفائل جدًا من فعالية العلاج السريعة، وندرس استخدامه كعلاج موضعي مثل جل أو شامبو يمكن أن يصل إلى بويصلات الشعر”، كما أنه لا يسبب أي آثار جانبية.

واشتملت الدراسة على اختبار الابتكار لأكثر من 40 رجلًا يعانون من الصلع، ولاحظ الباحثون بداية إنبات الشعر خلال أيام من العلاج.

جدير بالذكر، أنه يتوفر حاليًا دواءان فقط لعلاج الصلع وهما “مينوكسيديل” و”فيناسترايد”، ولكن كلاهما له آثار جانبية ولا يُظهران نتيجة دائمًا، بالإضافة إلى خيار زرع الشعر الذي له مساوئه أيضًا.

بالإضافة إلى الابتكار، اكتشف خبراء “المركز الطبي بجامعة كولومبيا” أيضًا دواءً جديدًا يمكنه علاج الصلع، خاصة عند مرضى الثعلبة، حيث وجدوا أن 75 % من المصابين بثعلبة متوسطة أو شديدة، أظهروا نموًا كبيرًا للشعر بعد تناول عقار “روكسوليتينيب”، حتى وصل معدل نمو الشعر بين المرضى إلى 92 % بحلول نهاية دورة العلاج.