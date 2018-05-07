استئصال ورم سرطاني ضخم من مبيض سيدة (صورة)

استئصال ورم سرطاني ضخم من مبيض سيدة (صورة)

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

نجح فريق طبي مكون من 14 جراحًا من استئصال ورم سرطاني ضخم من مبيض إحدى المريضات، وبلغ وزنه 60 كيلوغرامًا .

وكان الورم يتزايد بحوالي 5 كيلوغرامات في الأسبوع منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، حتى أصبح يشكل عبئًا على المريضة البالغة 38 عامًا، يضايقها خلال الأكل والمشي.

ولأن الورم المتضخم يسهل تكون جلطات دموية، سارع الأطباء الى استئصاله يوم 14 فبراير/شباط الماضي.

ووصف أحد الأطباء المشرفين على العملية التي أجريت بإحدى مستشفيات ولاية “كونيكتوت” الأمريكية الحالة بأنها نادرة جدًا، بالنظر إلى الحجم والوزن الذي بلغه الورم، وإن كان حميدًا.

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