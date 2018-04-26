زوجان ينجبان طفلًا دون عينين (صور)

صُدمت “نيكول مارتينيز” وخطيبها “كالاني بريور” عندما اكتشفا أن ابنهما “جاكسون” لم يكن لديه حجرة للعين اليسرى، خلال الفحص بالسونار، في الأسبوع الـ 32 من الحمل.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أدرك الأطباء عندما وُلد الطفل أنه أعمى تمامًا، حيث لم تتطور عينه اليمنى كما ينبغي.

وفضلًا عن مشكلة عينيه، وُلد “جاكسون” بعيب خلقي في صمام القلب، وتم نقله إلى العناية المركزة للأطفال فور ولادته.

وعلى الرغم من أن مشكلة قلبه ستحل نفسها، يأمل أطباء مستشفى “ألبكيركي” أن تسلط الفحوصات بعض الضوء على سبب عدم تطوير الطفل لعينيه في الرحم.

وعندما يكبر جاكسون، سيتمكن الأطباء من تزويده بعينين زجاجيتين، ولكن في الوقت الحالي، على الأسرة المصدومة، والتي تقيم في ولاية “نيومكسيكو” الأمريكية، التكيف مع الاحتياجات الخاصة للطفل.

وقالت “نيكول” 25 عامًا: “أخبرني الطبيب أثناء الفحص بالسونار أن جاكسون لم يطور حجرة للعين اليسرى، وشعرت بالحزن الشديد، وكنت وحدي حينها، ولم أكن أعرف كيف سأخبر كلاني بهذا النبأ”.

وقال “كلاني” 34 عامًا: “بعد عملية قيصرية، وعندما أخذوه بعيدًا لتنظيفه، رأيت في عيني الممرضة أن هناك خطبًا ما، ثم اكتشفنا أنه وُلد دون عين يمنى، وكان إخبار نيكول من أصعب ما قمت به في حياتي”.

الآن، يركز الزوجان على التكيف في التعايش مع طفل أعمى، وتقديمه إلى أخويه الكبيرين “مايكل” (12 عامًا) و”ماسون” (14 شهرًا).