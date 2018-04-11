الصحة الكويتية تقاضي صحيفة محلية بعد أنباء عن تفشي “الجرب”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية وكاتبتين صحفيتين بالجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وعارية من الصحة تمامًا، على خلفية نشر مادة تتحدث عن تفشي الجرب في البلاد ونقص في الأدوية المعالجة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته، اليوم، عبر حسابها الإلكتروني إنها “خاطبت النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس تحرير الجريدة أحمد عبدالعزيز الجار الله والكاتبتين بخصوص ما نشرته الجريدة، حيث إن ما تم نشره منافٍ للحقيقة وإن الأدوية متوفرة في المستشفيات والمراكز التخصصية”.

وأضافت الوزارة أنه “لا يوجد تفشٍ لمرض الجرب كما بينت الجريدة، وأن الحالات التي تم اكتشافها تم التعامل معها ولا يوجد أي خطورة”.

وأوضح البيان أن “تداول مثل هذه الأخبار يشوه سمعة الكويت وأمنها الصحي، وأن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأكاذيب”.

وكانت جريدة السياسة نشرت، يوم أمس الثلاثاء، خبرًا بعنوان (الجرب يتفشى)، بيّنت فيه وجود (270) حالة جرب خلال الأيام القليلة الماضية، عقب انتشار المرض في بعض مناطق السعودية، خصوصًا الحدودية مع الكويت.

ونقلت الجريدة عن مصادر صحية متخصصة ما يشير إلى “خلو المستودعات الطبية من الأدوية اللازمة لعلاج الجرب من كريمات ولوشنات، وأن الأدوية الموجودة في المستودعات الطبية نسبة تركيز المادة الفعالة فيها تتراوح ما بين 5 و10 %”.

ويأتي نفي وزارة الصحة الكويتية لأنباء تفشي مرض الجرب في البلاد، بالتزامن مع انتشار المرض في عدة مناطق لدى جارتها السعودية، التي تجاوزت الحالات فيها الألف إصابة، وسط انشغال رسمي وشعبي بالموضوع.