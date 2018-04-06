باحثون يطورون كاميرا ترصد الأورام السرطانية بسهولة

طوّر باحثون في ولاية “إلينوي” كاميرات جديدة مذهلة تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء لرصد الأورام، حيث تثبت بنظارات الجراح، لتُظهر ما إذا كانت هناك أي أورام متبقية بعد جراحة الاستئصال.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تكلفة الكاميرا الجديدة تبلغ 200 دولار فقط، أي أنها تساوي عُشر أرخص إصدار وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير بكلفة 20 ألف دولار.

وبحسب الصحيفة، تقدم الباحثون للحصول على براءة اختراع للجهاز، وهم الآن يخططون لدمج كاميرتهم بالمناظير الداخلية، وهي الأنابيب الطويلة التي توضع في حلق المريض لفحص بطانة الجهاز الهضمي.

واختبرت الكاميرات المستوحاة من بصر الفراشة بنجاح على مرضى سرطان الثدي، بعد التجارب الأولية على الفئران، فيما يخطط الباحثون لاستخدامها على المرضى المصابين بسرطان المريء.

ومن جانبه قال فيكتور جروف أستاذ هندسة الكمبيوتر، من جامعة إلينوي إنه “من خلال النظر إلى الطريقة التي صممت بها الطبيعة الأنظمة البصرية للحشرات، يمكننا معالجة المشاكل الخطيرة الموجودة في جراحة السرطان اليوم، والتأكد من عدم بقاء خلايا سرطانية أثناء الجراحة”.

وأوضح أن “هذه التقنية أكثر حساسية وأكثر دقة وأقل تكلفة بكثير من الأدوات المتوفرة حاليًا، والتي وافقت عليها إدارة الأغذية والأدوية FDA لذات الغرض”.