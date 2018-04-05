بخلاف الشائع لدى الجميع.. معلومات لا تعرفها عن الأدوية منتهية الصلاحية

أكد تقرير طبي أخير أن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء كما هو مدون على العلب لا يعني أن هذا الدواء غير قابل للاستعمال بعد ذلك التاريخ.

وأشار تقرير متخصص نشرته مجلة “الاتحاد الطبي الأمريكي – جاما” أن بعض الأدوية يمكن أن تحتفظ بصلاحيتها للاستخدام لمدة 40 سنة بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.

وقالت الدراسة التي أعدها المركز الطبي في هارفرد، بأن تواريخ الصنع وانتهاء الصلاحية هي متطلبات كانت فرضتها هيئة الغذاء والدواء الحكومية عام 1979 لضمان التزام صانع الدواء بألّا يفقد العقار أيًا من خواصه العلاجية خلال هذه الفترة.

الدراسة الاستقصائية التي أجريت على مدى 40 سنة أظهرت أن 90% من إجمالي 100 صنف من العلاجات سواء المتاحة على الرف أو التي لا تصرف إلا بوصفة، تظل صالحة للاستخدام مدة 15 سنة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوب على العلبة.

مسألة تجارية وليست علمية

وكشف المدير السابق للفحص في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فرنسيس فلاهيرتي أن فكرة انتهاء الصلاحية هي مسألة تسويقية محضة ولا علاقة لها بصلاحية الاستخدام، لأنها تستهدف أساسًا تجديد المعروض من الدواء على الأرفف كل فترة من الزمن لأن بقاءه معروضًا لمدة 10 سنوات يتعارض مع المصالح التجارية.