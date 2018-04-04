دراسة: “صدمة الثروة” في منتصف عمر الرجال سبب رئيس للوفاة

حذّرت دراسة أكاديمية صادرة مؤخرًا مما سمته “صدمة الثروة” التي تصيب بعض الرجال في منتصف العمر، وتؤدي إلى تسريع وفاتهم نتيجة خسرانهم بعض أو كل ثروتهم في صفقات فاشلة أو لأي سبب طارئ آخر.

الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة نورث ويسترن الأمريكية، وشملت 900 شخص في سجل “العلاقة بين المال وراحة البال”، أظهرت حجم الخطر الذي يتعرض له الرجال في مرحلة منتصف العمر، عندما يتكبدون خسارة مفاجئة تستهلك ثروتهم.

من الكآبة حتى الانتحار

وأشارت الدراسة إلى أن “صدمة الثروة” هذه تؤدي إلى مجموعة من النتائج الصحية سريعة الأثر، تترواح ما بين الكآبة والضغط وقد تصل بالبعض إلى الانتحار.

وسجّلت الدراسة التي راجعت أمراض مرحلة التقاعد في أعمار 50 – 60 سنة، ونشرت في مجلة الاتحاد الطبي الأمريكي، أن نسبة مخاطر الوفاة خلال عامين نتيجة هذه الصدمة تصل حدود 50%.

وقالت إن 25% من الذين جرت متابعة حياتهم قالوا إنهم أصيبوا بـ “صدمة الثروة” وإن متوسط خساراتهم كانت بحدود 100 ألف دولار.

أمراض القلب

مدير كلية الطب في جامعة هارفرد، الدكتور ستيفن وولف، أيّد نتائج الدراسة، مقترِحًا أن يصار إلى إضافة “صدمة الثروة” ضمن الأسباب المباشرة لأمراض القلب في مرحلة منتصف العمر، لدى كل من الرجال والنساء.