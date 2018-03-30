خبراء يطورون تطبيقًا يحدد ماتبقى من العمر (صور)

قال مبرمجون روس، إنهم تمكنوا من تصميم تطبيق عبر الهواتف الذكية، زعموا أنه قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات النشاط الشخصية، التي يجمعها الهاتف لتقدير ما تبقى من عمر المستخدم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تزويد التطبيق الذي يسمى “Gero غيرو” بالبيانات المسجلة بواسطة أدوات مراقبة اللياقة البدنية القابلة للارتداء، تصبح قدرة الجهاز على التنبؤ أكثر دقة، فيما يعدل التطبيق من تقديره إذا لم تواظب على روتينك الصحي، على أمل منحك الحافز اللازم لاتباع نمط حياة صحي.

واستطاع المبرمجون في “معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا”، تطوير التطبيق من خلال تحليل سجلات النشاط البدني والبيانات الطبية من الاستطلاع الأمريكي الوطني للصحة والتغذية من عام 2003 وحتى عام 2006، حيث قاموا ببرمجة الذكاء الاصطناعي على استنتاج العمر البيولوجي ومخاطر الوفاة للمستخدمين باستخدام بيانات أسبوع من قياسات النشاط.

وقال الدكتور “بيتر فيديتشيف” إن “الذكاء الاصطناعي هو أداة قوية في التعرف على الأنماط وأظهر أداءً متميزًا في التعرف على الأشياء المرئية، والتعرف على الكلام وغيرها من المجالات، وباستلهام من هذه الأمثلة، شرعنا في تقييم المخاطر الصحية على أساس النشاط البدني البشري”.

وبدأت بالفعل شركات التأمين على الحياة والصحة بتوفير خصومات لعملائها بناء على نشاطهم البدني الذي يتم رصده من خلال أساور اللياقة البدنية، ومن المتوقع أن تستخدم برامج التنبؤ مثل هذا في تنقيح تلك العملية أكثر.

يذكر أن التطبيق يعمل على الإصدار التجريبي لأجهزة iPhone فقط.