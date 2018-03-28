العلماء يتعرفون على البروتين المسبب للأمراض القلبية

بعد الكثير من البحوث والعمل الشاق تعرف العلماء أخيرًا على البروتين الكامن وراء أمراض القلب الخطيرة.

فمنذ عقود والأطباء يخبرون المرضى أن وسيلة تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية هي تقليل استهلاك الكوليسترول، ولكن الدراسات أثبتت أن مستويات الكوليسترول العالية ليست شرطًا أساسيًا للإصابة بأمراض القلب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد العلماء أن نتائج الدراسات أشارت إلى عامل واحد على وجه الخصوص، وهو البروتين الشحمي A” lipoprotein”، وهو من الجسيمات الدهنية الموجودة في الدم.

ولا يعرف العلماء بالتحديد، لماذا يسبب هذا البروتين أمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن هناك بعض النظريات التي تشير إلى أنه قد يكون متورطًا في تخثر الدم، والعديد من العلماء يعتبرونه الآن عامل خطر في أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويعتقد العلماء الآن أنهم على شفا اكتشاف علاج وقائي من الأمراض القلبية من خلال فصل هذا البروتين عن مجرى الدم.

ويرى الأطباء أن من الممكن فصل البروتين الشحمي (أ) عن الدم باستخدام آلة “الفصادة” وهي آلة حديثة يتم ضخ الدم من خلالها لإزالة مادة معينة، قبل إعادته إلى الجسم.

ولكن المشكلة هي أن مستويات البروتين الشحمي (أ) لا تتم مراقبتها في اختبارات الدم القياسية، بل يتم فحصها من قِبل أطباء القلب فقط في مختبرات خاصة.

وتعتبر فكرة فصل البروتين عن الدم جذرية بعض الشيء وتتطلب المزيد من الدراسة، لتحديد العواقب والمضاعفات المحتملة.