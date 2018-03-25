دراسة: الفياغرا تمنع سرطان القولون لدى الرجال

أظهرت دراسة بحثية حديثة أن عقار الفياغرا الذي يستخدمه الكثيرون لزيادة قوتهم الجنسية، يمكن أن يساعد أيضًا بمنع سرطان القولون لدى الرجال.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس لايف” الأحد، أن “التجارب التي أُجريت على الفئران أظهرت نتائج مفاجئة، سيتم تطبيقها على الإنسان”.

وقال معد الدراسة أستاذ الكيمياء البيولوجية في جامعة أوغوستا الأمريكية، الدكتور دارين برواننغ، إن “هذه المفاجأة العلمية جرى اكتشافها أثناء مراقبة مفعول السيلدان فيل، المكون الرئيس للفياغرا، لدى تجريبه على الفئران”.

وأضاف:”تبيّن أن إعطاء حقنة يومية صغيرة من السيلدان فيل للفئران أظهرت نتائج مدهشة في تقليص فرص الإصابة بسرطان القولون، وصلت إلى نسبة 50%”.

وتابع أن “هذه النتائج المخبرية الرائعة، سيُجرى قريبًا تطبيقها على الإنسان، وسط تفاؤل له مبرراته بإمكانية أن يصبح للفياغرا، عند الرجال، أكثر من وظيفة”.