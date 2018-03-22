بسبب مرض نادر.. فتاة تنمو عظامها 4 أضعاف الحجم الطبيعي (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا عن فتاة من أستراليا تعاني من حالة مرضية نادرة تتسبب في نمو عظامها 4 أضعاف الحجم الطبيعي؛ ما يعرضها لخطر صعوبة التنفس في وقت قريب.

ووفقًا للصحيفة، تعاني “توري بانش”، التي تبلغ من العمر 15 عامًا، من متلازمة بروتيوس المسؤولة عن فرط نمو العظام والجلد وأنسجة أخرى، لافتةً إلى تحذير الأطباء من تضييق عظام رقبتها على القصبة الهوائية قريبًا.

ويعاني 200 شخص فقط حول العالم من تلك الحالة النادرة التي يتوقع الخبراء أنها تصيب واحدًا بين كل مليون شخص.

وقالت ويندي بانش، والدة “توري”: “شُخصت إصابتها بالمتلازمة بعدما بلغت من العمر 14 شهرًا، ولكن ساءت حالتها العام الماضي ويخشى الأطباء من عدم قدرتها على التنفس مع مرور الوقت بعدما أظهرت الأشعة نمو عظام رقبتها 4 أضعاف الحجم الطبيعي”.

وخضعت “توري” لعمليتين جراحيتين على مدى الشهور القليلة الماضية لإصلاح وتقويم عظام ساقيها، ولكن بعد شهرين فقط نمت العظام مرة أخرى بشكل مخيف.

وأردفت والدتها: “لا يمكنها المشي مطلقًا وتعتمد على الكرسي المتحرك. وتعتبر حالتها هي الأسوأ في العالم، كما أن عقلها هو عقل طفلة عمرها 7 سنوات”.

ونوهت “ديلي ميل” بأن متوسط العمر المتوقع لمريض متلازمة بروتيوس يتراوح من 9 أشهر إلى 29 عامًا.

وعلى الرغم من قدرة “توري” على إنجاز بعض المهام بمفردها مثل القراءة وتعلم الكتابة، إلا أن والدتها مسؤولة عن تغيير حفظاتها ومساعدتها على الاستحمام.