8 أطعمة يجب تجنبها للتخلص من رائحة الفم الكريهة

يعاني الكثيرون حول العالم من رائحة الفم الكريهة، وهي مشكلة كبيرة تعمل على فقدان الثقة بالنفس، وتجنب الدخول في محادثات عن قرب مع الآخرين.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كشف خبير الرعاية بالأسنان الدكتور هارولد كارتز، أسباب صدور الرائحة الكريهة من الفم وسبل معالجتها.

وخلال حديثه أكد هارولد على عدم وجود سبب للخجل في حال معاناتك من رائحة الفم الكريهة، نظرًا لأن الأبحاث تؤكّد أن 25% من سكان المملكة المتحدة يعانون من نفس المشكلة.

ويوجد مفهوم شائع بين الناس أن السبب الرئيس لصدور الرائحة الكريهة بالفم هو عدم نظافة الفم، ولكن هذا الأمر خاطئ تمامًا؛ إذ إن النمط اليومي للإنسان وتأثير الأطعمة التي يتناولها قد تكون لها الأثر الأكبر في الرائحة الكريهة للفم.

ويؤكّد السيد هارولد على أن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الكبريت تتسبب بصورة أساسية في رائحة الفم الكريهة ومن أشهر الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي مركبات الكبريت هي البصل والثوم.

وبالإضافة إلى البصل والثوم توجد بعض الأطعمة والعادات السيئة التي توفر بيئة خصبة لعمل مركبات الكبريت داخل الفم، مثل اللحم والقهوة والتدخين، حيث تعمل هذه الأشياء على جفاف الفم.

وقد تتسبب بعض التغيرات الهرمونية عند الإنسان في صدور رائحة كريهة من الفم، مثل الدورة الشهرية، وفترة الحمل بالإضافة إلى استخدام حبوب منع الحمل.

وينصح هارولد بتجنب شراء أي غسول للفم يحتوي على الكحول نظرًا لأنها تعمل على تجفيف الفم وإخفاء الرائحة الكريهة فقط دون معالجة فعالة لها.

وفيما يلي نستعرض القائمة التي يجب تجنبها لضمان رائحة فم عطرة ونقية تعزز ثقتك بنفسك:

1- منتجات الألبان.

2- اللحوم.

3- الأسماك.

4- البصل.

5- الثوم.

6- السكر المكرر.

7- القهوة.

8- العصائر.ِ