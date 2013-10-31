مُسن روسي يتشاجر مع دب وينتصر عليه!

تشاجر عجوز في الثمانين من العمر، مع دب ضخم اعترضه على طريق جبلي في جمهورية قبردينو- بلقاريا الروسية بشمال القوقاز، وانتصر عليه.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرجل وهو راعي أغنام، إنه كان متوجهاً من المرعى في غابة جبلية إلى منزله برفقة كلب، فاعترضه الدب.

وأدرك الرجل أن الفرار لن ينقذه من الدب الذي يمكن أن يلحقه بسهولة، فقرر أن يشتبك معه مخرجاً سكيناً ليهاجم الحيوان، لكن الدب أمسك يد الرجل ورمى به على الأرض.

وعاد الرجل إلى منزله مشياً على قدميه حيث كشف عن جسمه الذي بدت عليه آثار اشتباكه مع الدب من عضات وجروح عميقة.

وقال “لو كان الدب جائعاً فعلاً لقتلني فوراً. لكنه، كما يبدو، لم يكن جائعاً، لذلك قرر مجرد اللعب معي”.