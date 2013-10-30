الطبيبات أفضل من الأطباء

إرم - (خاص) من هيا كنعان

توصلت دراسة جديدة إلى أن نوعية الرعاية المقدمة من قبل الأطباء الإناث "الطبيبات" أفضل من نظرائهن من الرجال، في حين أن إنتاجية الذكور كانت أعلى .

وتوصل فريق بحث من جامعة مونتريال، كندا إلى هذا الإستنتاج من خلال دراسة معلومات فواتير أكثر من 870 ممارس للطب في كيبيك "نصفهم من النساء"، والمتعلقة بإجراءات رعاية مرضى السكري المسنين.

وقالت المسؤولة عن الدراسة فاليري مارتيل، التي كرست أطروحة الماجستير الخاصة بها بالتعاون مع إدارة مديرية الصحة لدراسة هذا الموضوع، " ارتفعت تقديرات النساء عشرات المرات من حيث الامتثال للمبادئ التوجيهية لممارسة مهنة الطب، كما كن أكثر ميلا من الرجال لوصف الأدوية الموصى بها والتخطيط للفحوصات المطلوبة."

ولتقييم نوعية الرعاية، اعتمد الباحثون على توصيات جمعية السكري الكندية، التي تنص على مبادئ توجيهية واضحة لتلقي العلاج السريري للمرض.

وتراوحت أعمار جميع المرضى ما بين 65 سنة وأكثر، يعانون من مرض السكري ويجب أن يخضعوا لفحوصات العيون مرة كل سنتين. ويجب أيضا أن يحصلوا على ثلاث وصفات طبية لأدوية محددة ، بما في ذلك العقاقير المخفضة للكوليسترول، ويوصى بالخضوع لفحص طبي كامل سنويا.

وبما أن بنك المعلومات الطبية الإدارية التابع لمجلس كويبك للتأمين على الصحة العامة (Regie de l'assurance maladie du Quebec) يتضمن معلومات شاملة عن كل إجراء طبي، فقد كانوا قادرين على قياس هذه المتغيرات بدقة.

وفي كل حالة ، كانت الاختبارات الإحصائية تؤكد الفارق الكبير بين الرجال والنساء الاطباء. على سبيل المثال، بين الأطباء في منتصف العمر، ثلاثة من أصل أربع نساء ، طلبن من مرضاهن الخضوع لفحص العيون مقابل 70 في المائة من نظرائهن الذكور ؛ 71 في المائة وصفوا أدوية موصى بها مقارنة مع 67 في المائة من الأطباء الذكور ، وبنسبة مماثلة وصفوا علاج الستاتين المنصوص عليه (68 في المائة مقابل 64 في المائة)؛ 39 في المائة من الطبيبات طلبن على وجه التحديد من مرضاهن الخضوع لإجراء فحص كامل (مقابل 33 في المئة من الأطباء الذكور) .

اما من حيث الإنتاجية، فكانت النتائج مغايرة. في المتوسط ، أفاد الأطباء الذكور بإجراء حوالي 1000 عملية أكثر في العام مقارنة مع نظرائهم من الإناث .