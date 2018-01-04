اكتشاف قطعتي بلاستيك في بطن امرأة ينهي 6 سنوات من الألم

بعدما اعتقدت سيدة بريطانية أنها تُعاني من مرض كرون لمدة ست سنوات، عثر الأطباء على قطعتي صلصة بلاستيكية داخل أمعائها.

وذكرت مجلة “British Medical” البريطانية للطب، أن المرأة البالغة من العمر 41 عامًا، ذهبت للعلاج قبل ست أعوام، في مستشفى وكسهام غرب لندن، حيث كانت تعاني من ألم وانتفاخ في البطن، تتشابه مع أعراض مرض كرون، وتلقت بالفعل علاجًا له.

وبعد فشل شفائها، وزيادة الألم، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية، حيث اكتشفوا “كتلة التهابية” في بطانة الأمعاء، تتكون من قطعتين من البلاستيك، عليهما العلامة التجارية الأمريكية هاينز للمواد الغذائية، وبعد إزالتها انتعشت المرأة بسرعة، واختفت الأعراض كافة التي واجهتها.

وبحسب المجلة البريطانية فلا تُعد هذه الحادثة الأولى التي يتم تشخيص مرض كرون بشكل خاطئ، حيث عانى مريض من أعراض مماثلة، ليكتشف الأطباء مسواكًا في أمعائه طوله 1 قدم.