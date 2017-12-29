بينها صابون مُعطر.. أغرب أشياء عثر عليها الأطباء داخل المرضى في 2017

على مدى حياتهم المهنية يرى الأطباء الكثير من الأشياء الغريبة والعجيبة من حوادث إلى أمراض، ولكن ربما يكون أكثر ما يذهل الأطباء هو الأجسام الغريبة التي يعثرون عليها داخل المرضى.

قائمة جمعتها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة أبرزت بعض السلوك المثير للقلق، حيث كشفت الأشياء الغريبة التي وجدها الأطباء داخل المرضى خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، استخدم موقع “أديكوت مان”، قاعدة بيانات “لجنة سلامة المنتجات الأمريكية” لزيارات غرف الطوارئ في الولايات المتحدة على مدار الـ 360 يومًا الماضية، ليكشف أغرب ما عثر عليه الأطباء داخل مناطق النساء الحساسة:

ـ الصابون المعطر

ـ غطاء عبوة مزيل العرق

ـ غطاء زجاجة

ـ خاتم مدبب للعضو الذكري

ـ كرات من السيليكون

ـ كرة

ـ مرآة دراجة

ـ اسفنجة

ـ سماعات

ـ منشفة ساخنة

ـ هاتف ونقود

ـ طين

ـ شمعة

ـ مصاصة

ـ عصا سحرية لعبة

ولكن لم يقتصر هذا التصرف الغريب على النساء فقط، بل امتد للرجال أيضًا، حيث وجد الأطباء في مناطقهم الحساسة:

ـ مسمار صغير

ـ لعبة حادة

ـ لعبة جنس معدنية طولها 4 بوصات

ـ ملعقة بلاستيكية

ـ قطعة من الدومينو

ـ قطعة من زجاجة شامبو بلاستيكية

ـ مشبك معدني مزق مجرى البول وثقب العضو الذكري

ـ كابل محوري