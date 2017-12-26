نصائح لتخفيف معاناة مرضى الربو في الشتاء

يفسد الربو على مرضاه أسعد اللحظات في فصل الشتاء، الذي يعج بالأحداث والاحتفالات، بدءًا من الكريسماس ورأس السنة الجديدة إلى إجازات نصف العام الدراسي.

ونشرت صحيفة “مترو” البريطانية، نصائح تساعد مرضى الربو على تخفيف معاناتهم خلال فصل الشتاء، بدلًا من الالتفاف ببطانية والانزواء في أحد أركان المنزل.

وتقول الاستشارية في مستشفى ويليام هارفي في أشفورد البريطانية “بي.في. براثيبا”، “تغير درجات الحرارة خاصةً انخفاضها يهيج الشعب الهوائية خاصةً لدى مرضى الربو، ما يؤدي إلى السعال، وضيق التنفس، كما أن بعض الجراثيم الفطرية في الغلاف الجوي تهيج الشعب الهوائية”.

وحتى إذا تجنب المريض الخروج في الهواء الطلق، سوف يعرض نفسه لملوثات الهواء في الأماكن المغلقة مثل فضلات الغبار، والعث، ومنتجات التنظيف في المنزل.

وتنصح “براثيبا”، مرضى الربو بحمل بخاخات الاستنشاق التي وصفها الطبيب المعالج عند الخروج لضمان الالتزام بمواعيد الدواء وتقليل حساسية الشعب الهوائية، فضلًا عن ارتداء الملابس الثقيلة، وأخذ لقاح الأنلفلونزا للحد من التهيج.