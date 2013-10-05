ممرضة سعودية تصيب 4 مواطنين بالإيدز

الرياض- (خاص) من ريمون القس

تسبب ممرضة سعودية مصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" بنقل المرض لأربعة ممرضين سعوديين، إثر إقامة علاقات محرمة معهم وإغرائهم بعرضها عليهم ممارسة الجنس معها بمقابل مادي.

وإعترفت الممرضة في مستشفى في المدينة المنوّرة أثناء التحقيق معها أنها أقامت علاقات جسدية غير شرعية مع ثلاثة ممرضين، إضافة إلى إداري في المستشفى.

وتم كشف إصابة الممرضة بالإيدز أثناء إجراء التحاليل التي تجريها المستشفى سنوياً لتجديد عقود موظفيها، وأنكرت معرفتها بالطريقة التي أصيبت بها.

وأفاد تقرير إنه تم تشخيص 1233 حالة إصابة بمرض الإيدز في السعودية خلال العام الماضي، منها 431 مواطناً سعودياً أغلبهم أصيبوا بالمرض داخل المملكة نتيجة الإتصال الجنسي.

ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد تم الإبلاغ عن نحو 10 آلاف حالة إصابة بالإيدز في السعودية منذ العام 1986.