تعرف على الحالة “الغامضة” لأسمن رضيع في العالم (صور)

كشفت والدة الرضيع المكسيكي البالغ من العمر 10 أشهر، تفاصيل حالته الغامضة التي أدت إلى زيادة وزنه إلى 28 كيلوغراماً، وهو يساوي وزن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وقالت إيزابيل بانتوجا 24 سنة من ولاية “كوليما” الساحلية في المحيط الهادئ، إنها في البداية كانت تُرجح أن نمو الطفل لويس مانويل جونزاليس كان بسبب حليب الثدي الجيد، ولكنها الآن تشعر بقلق شديد على ابنها.

وكشفت -أيضًا- أن الأسرة ستستعين بمستشفى محلي، إذ يشعر الأطباء بالحيرة بسبب حالته، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واحدة من الفرضيات الرئيسة هي أن الصبي لديه مرض يسمى “متلازمة برادر- ويلي”، وهو حالة وراثية يصبح لدى الأطفال شهية لا تشبع، وضعف في العضلات.

ومع ذلك فإن لويس لا يأكل بنهم أو يقضي يومه يطلب الطعام، ويدرس الأطباء إعطاءه العلاج بالهرمونات بتكلفة 555 دولارًا لكل جرعة، على الرغم من أن والده يكسب 200 دولار فقط في الشهر.

وأنشأ والدا الطفل صفحة على “فيسبوك” وفتحا حسابًا مصرفيًا للناس للتبرع بالمال لرعاية حالة لويس مانويل الطبية.

ويذهب والداه إلى المستشفى في عربة لإجراء اختبارات الدم اليومية حوالي أربع مرات أسبوعيًا وقال الأب ماريو غونزاليس: “من المؤلم أن نشاهد الممرضات يبحثن بين لفائف من الدهون على وريد في ذراعيه”.

وفي بادرة أمل لعائلته اتصلت سيلفيا أوروزكو جراح متخصص في التغذية بالأسرة وفحصت الصبي، وخلصت إلى أن حياته قد تكون في خطر، ولكنها تنتظر نتائج تحاليل عينات الأنسجة في الولايات المتحدة.

وقالت أوروزكو إن “النظام الغذائي لوالدته أثناء الحمل كان يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية وهذا جعل الغدد التي تدير عملية التمثيل الغذائي له تؤدي أداءً ضعيفًا، إذا تبين أن هذه هي الحال، فالعلاج سوف ينطوي على جرعات الهرمونات.