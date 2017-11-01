ابتكار قناع ثوري للوجه.. تعرف على أبرز فوائده

توصل علماء إلى ابتكار ثوري، يجعل من التنفس أسهل وأسرع خصوصاً؛ للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة مثل الانسداد الرئوي.

والابتكار نوع جديد من البخاخات التقليدية المستخدمة عادة لاستنشاق الدواء السائل عن طريق قناع، يتميز باحتوائه على شبكة قادرة على الاهتزاز أكثر من 100 ألف مرة في الثانية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “هذا القناع يقلل إلى حد كبير من حجم جزيئات الدواء، وبالتالي اختراقها الأنسجة الهوائية الملتهبة بسهولة أكبر وخفض الأعراض بشكل أسرع من البخاخات التقليدية”.

وفي تجربة أجريت بالولايات المتحدة، فإن الجهاز الجديد، أدى إلى تقليل الحاجة إلى دخول المستشفيات والدواء بنسبة 75%.

والانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل لأمراض الرئة مثل النفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن الذي يصعب بسببه التنفس، لأن القصبات الهوائية تكون ملتهبة وضيقة بشكل يسبب السعال والصفير.

ومن مسببات المرض التدخين والتلوث والعوامل الوراثية.

وغالبا ما تتطور حالات الانسداد الرئوي إلى فقدان أنسجة الرئة مرونتها وتدهور الخلايا التي تسبب إنسداد الهواء، وبالتالي توسعها فتضغط على الأجزاء الصحية وتزيد من صعوبة التنفس.

ويعمل قناع “إيروجين سولو” الجديد الذي يحتوي على شبكة هزازة بسعة 5 ملم، و1000 “ثقب” مما يقلل من حجم جزيئات الدواء أيضاً.

ويسبب القناع اهتزاز الشبكة 128 ألف مرة في الثانية مع مرور الدواء خلاله، حتى يتقلص حجمه ويدخل إلى الرئة بشكل أسرع وأسهل.

ويتوقع مبتكرو القناع أن يغني المرضى عن البقاء لمدة أطول في المستشفى للعلاج والمعاينة الطبية، حيث قال الدكتور ريتشارد راسل، إن “هذه التقنية الجديدة تعد تطوراً مهماً سيعزز رعاية المرضى ويسهل حياتهم”.

وأكدت دراسة أخرى لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، أن الذين استخدموا القناع انخفضت معدلات دخولهم للمستشفى بنسبة 32%.