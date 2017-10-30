سبب صادم لنزيف أنف امرأة استمر لعقود (صور)

أصيب الأطباء بالصدمة من حالة سيدة صينية كانت تعاني من نزيف مستمر في الأنف لعقود من الزمن بعد أن تبين لهم وجود سن داخل أنفها منذ مدة طويلة.

وكانت المريضة، والمعروفة باسم عائلتها “شيا”، تعتقد لسنوات أنها مصابة بالتهابات الجيوب الأنفية الحاد، لكن الفحص الطبي أثبت خلاف ذلك.

وصُدمت المرأة البالغة من العمر 57 عاما بعد أن اكتشف الأطباء أن هناك سِنا في تجويف الأنف، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال الأطباء في مستشفى الشعب في مقاطعة هونان في تشانغشا جنوب وسط الصين، إنهم عندما رأوا جسما دائريا غريبا في أنف المرأة لم يعرفوا على الفور حقيقته.

وقال الطبيب تشو جيانبو: “أظهر المسح الضوئي ظلا عالي الكثافة في تجويف الأنف الأيمن، وظننا أنه كائن غريب أو نوع من الأحجار، لكننا اكتشفنا في النهاية أنه سن”.

وأضاف تشو إن هذه الحالة معروفة باسم الأسنان الزائدة، وفيها تنمو أسنان إضافية في أماكن عشوائية، في كثير من الأحيان على الوجه.

وعلى الفور، خضعت المرأة للجراحة واكتشف الأطباء أن السن بأكمله بجذره وتاجه قد نما نموا غير عادي داخل تجويف الأنف.

وتم خلع السن من أنف المريضة لتنتهي معاناتها من النزيف مجهول السبب طول عقود.

وفي آب/ أغسطس من هذا العام، عثر الأطباء على سن زائد في تجويف الأنف لصبي يبلغ من العمر 8 سنوات من مقاطعة جيجانغ شرق الصين.