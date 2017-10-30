دراسة: تناول الطعام على انفراد يعرضك لمتلازمة التمثيل الغذائي

وجد فريق من العلماء في كوريا الجنوبية، أن تناول الطعام على انفراد يزيد من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى ترسب الدهون في منطقة البطن.

ونشر العلماء دراستهم على الموقع الإلكتروني لبحوث السمنة والممارسة السريرية (Obesity Research & Clinical Practice).

وحلل خبراء نتائج المسح، الذي شمل 7752 شخصًا، واحتسبوا عدد المرات ،التي تناول فيها شخص أو آخر من هؤلاء طعامه منفردًا.

واستنادًا إلى الإحصاءات السريرية، وجدوا أن أولئك الذين تناولوا الطعام على انفراد، في كثير من الأحيان، من بين الذين شملهم المسح، تم تشخيص متلازمة التمثيل الغذائي لديهم، ونتيجة لذلك، كانت لديهم زيادة في كتلة الدهون الحشوية.

ووجدت الدراسة أن الرجال ،الذين يتناولون طعامهم منفردين على الأقل مرتين في اليوم، معرضون لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ،بنسبة 64% مقارنة بأولئك ،الذين يفضلون تناول الطعام مع شركاء، في حين أن هذا الرقم كان عند النساء بنسبة 29 %، وفي الوقت نفسه، فإن خطر السمنة عند الذكور كان مرتفعًا بنسبة 45 %.

وخلص البحث العلمي إلى القول : “إن هذه النتائج تشير إلى أن تناول الطعام بانفراد يمكن أن يكون عاملًا في حدوث متلازمة التمثيل الغذائي”.