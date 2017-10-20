بالصور.. رضيع مكسيكي عمره 10 أشهر يزن 30 كيلوغرامًا

يزن طفل رضيع مكسيكي نفس عمر الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، لأنه يجوع باستمرار.

ويبلغ وزن الطفل لويس مانويل، 10 أشهر، من تيكومان في ولاية كوليما غرب المكسيك، حوالي 4 أرطال و10 بوصات، أي 30 كيلو غراماً.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه عندما كان عمره شهرًا واحدًا فقط كان عليه أن يرتدي ملابس كبيرة لطفل لديه سنتان من العمر، لأن خصره توسع بسرعة.

ويخشى الأطباء المختصون من أن يكون لديه متلازمة برادر-ويلي – وهو اضطراب غير قابل للشفاء يمكن أن يسبب نوبات قلبية عند الأطفال.

وتسبب الحالة الوراثية النادرة مشاكل كبيرة بما في ذلك الحث المستمر على أكل الطعام، وتقييد النمو وانخفاض قوة العضلات.

وأطلقت أسرة الرضيع المنكوبة بالفقر نداء لجمع التبرعات، حتى تتمكن من تحمل تكاليف العلاج الطبي لابنها إذا تأكد التشخيص.

ويعتقد أن لويس يمكن أن يكون الطفل الأكثر سمنة في العالم، ومع ذلك، لا توجد سجلات تؤكد هذه الشكوك.

ويتألف العلاج من سلسلة من الحقن بالهرمونات، حيث تبلغ تكلفة كل واحدة منها 404 جنيهات إسترلينية أي ما يعادل 530 دولارًا.

وكشفت والدة الرضيع، إيزابيل بانتوجا، أن ابنها لويس كان وزنه عند الولادة 3.5 كيلوغرام، وهو الوزن الطبيعي عند الولادة ولكن سرعان ما بدأ يزداد بسرعة رهيبة.

وقالت: “بعد شهر واحد فقط لاحظنا أن الملابس لا تناسبه، وكان علينا أن نجلب له ملابس لطفل يبلغ من العمر سنة واحدة، وفي بعض الأحيان لم يكن يتمكن من النوم لأنه يشعر بالاختناق بسبب وزنه”.