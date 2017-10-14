كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي التهاب الكبد الوبائي

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ في 3 مدن، بسبب تفشي فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ)، بالتزامن مع الحرائق الضخمة المستمرة منذ الأحد الماضي في أجزاء واسعة من الولاية.

وفي بيان أصدره حاكم كاليفورنيا جيري براون، الجمعة، فإن حالة الطوارئ تشمل مدن: “لوس أنجلوس”، و”سان دييغو”، و”سانتا كروز”، التي ظهرت فيها حالات فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ).

ووفقًا لقرار حالة الطوارئ، ينبغي على قسم الصحة العامة في الولاية تأمين اللقاحات بشكل عاجل، وتوزيعها مباشرة، من أجل مكافحة الفيروس في المدن المذكورة والحيلولة دون توسع أضراره.

ومن جهة أخرى، أشار أخصائي علم الأوبئة في قسم الصحة العامة بالولاية، الدكتور “جيل تشافيز”، إلى أن حالة الطوارئ تُساعد القسم على تسريع عملياته وإجراءاته في المناطق المحددة.

وقال “تشافيز” في تصريح للإعلام الأمريكي، إن القسم وزّع 81 ألف جرعة لقاح قدّمتها السلطات المركزية في كاليفورنيا بهدف مكافحة الفيروس، وإنهم يعانون مشكلة في تأمين الجرع بعد تزايد الطلب.

وكانت السلطات المحلية في “سان دييغو”، قررت الشهر الماضي غسل أجزاء واسعة من أزقة وشوارع المدينة بسبب تفشي فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ) والذي أسفر عن وفاة 16 شخصاً.

يأتي ذلك في وقت تنشغل فيه سلطات الولاية بحرائق ضخمة اندلعت ليلة الأحد الماضي، في 17 منطقة، وأسفرت عن مصرع 36 شخصاً.