5 طرق لشرب القهوة تنقص وزنك وتجعل حياتك أفضل

بالنسبة للكثيرين، فإن الاستيقاظ مع كوب دافئ من القهوة هو طقس الصباح الذي لا يمكنهم العيش دونه ويمثل لهم بداية يوم مفعمة بالطاقة، وسواء كنت تستمتع بها باللون الأسود، أو مع رشة من حليب جوز الهند، أو ممزوجة بالقرفة والعسل، فإن القهوة حقًا ترضي يومك وتمنحك الانطلاقة اللازمة.

وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص أرطال زائدة من محيط الخصر لديك، فيمكن لعاداتك اليومية في تناول القهوة أن تتميز بطابع خاص يساعدك على العيش برشاقة، ونستعرض في التقرير التالي 5 طرق لشرب القهوة كل صباح تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، وفق الخبراء.

القهوة والشعور بالشبع

يمكن لعاداتك اليومية في شرب القهوة أن تعزز الشعور بالشبع أو الامتلاء، يمكن أن يساعدك ذلك في تجنب الإفراط بتناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وبحسب أخصائية التغذية لورا بوراك فإن "القهوة سائل مثل الماء، يساعد على الحفاظ على حوضك أو معدتك، والشعور بالامتلاء، بالتالي تناول كمية أقل من الطعام".

دفقات من الطاقة والتحفيز

ترى الخبيرة أن "جرعة الكافيين التي تتناولها عند الاستيقاظ من النوم قد تجعل من شرب القهوة كل صباح طقسًا يوميًا، فهي تمنح الطاقة والتحفيز والراحة النفسية"، وبالطبع، مع ذلك، عليك أن تتأكد من التركيز على جودة النوم أيضًا ولا تستخدم القهوة بشكل مزمن للطاقة المفتعلة.