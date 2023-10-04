الأرض على موعد مع الحدث الفلكي "حلقة النار"

"حلقة النار"، حدث فلكي لن يتكرر إلا في 21 يونيو عام 2039، وتترقبه القارتان الأمريكيتان في 14 أكتوبر الجاري، وهو علمياً رؤية الكسوف الحلقي للشمس.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ولكنه لا يغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة النارية".

وستكون جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، إلى جانب ألاسكا، على موعد كع كسوف جزئي للشمس لكن بدرجات متفاوتة.