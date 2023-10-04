الأرض على موعد مع الحدث الفلكي "حلقة النار"
"حلقة النار"، حدث فلكي لن يتكرر إلا في 21 يونيو عام 2039، وتترقبه القارتان الأمريكيتان في 14 أكتوبر الجاري، وهو علمياً رؤية الكسوف الحلقي للشمس.
ويحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ولكنه لا يغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة النارية".
وستكون جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، إلى جانب ألاسكا، على موعد كع كسوف جزئي للشمس لكن بدرجات متفاوتة.
ودعت وكالة "ناسا" لمتابعة الحدث الفلكي بحذر، وأصدرت سلسلة توصيات تمكّن مراقبي السماء من متابعة الظاهرة الفلكية المثيرة دون مخاطر.
وحذر بيان للوكالة من النظر مباشرة إلى الشمس دون نظارات خاصة لرؤية الشمس أو استخدام طرق عرض غير مباشرة، مثل أجهزة العرض ذات الثقب، ما قد يتسبب بضرر شديد ودائم للعين.