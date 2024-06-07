رشا شربتجي لـ"إرم نيوز": نجاح "أولاد بديعة" تخطى توقعاتي

قالت المخرجة السورية رشا شربتجي في حديث خاص مع "إرم نيوز" إنها لم تكن تتوقع ذلك النجاح الذي حققه مسلسل "أولاد بديعة" والأصداء الكبيرة للغاية التي حققها وتصدره محركات البحث والتريند وقت عرضه بموسم رمضان الماضي.

وأردفت مُتحدثة عن المسلسل الذي ما زالت أصداؤه تُلقي بظلالها على أرض الواقع حتى الآن: "الحقيقة لم أكن أتوقع النجاح لهذه الدرجة وأن يحصد محبة طبقات مختلفة بالمجتمع السوري والعربي، الحمد لله على هذا النجاح وسعيدة بهذا العمل للغاية".

وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على قراءة بعض النصوص الدرامية لتقرر ما الذي ستشارك وتُطل به على جمهورها خلال موسم رمضان 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "أولاد بديعة" في الشارع السوري والعربي، كما تحدثت رشا عن زواجها الذي أعلنت عنه مؤخرا من الفنان السوري إبراهيم الشيخ.

كيف استقبلت التهاني والتعليقات من المقربين والجمهور بعد إعلان زواجك؟

"استقبلت ردود أفعال الناس بمنتهى المحبة، كانت هذه المحبة غامرة لي بالسعادة أن يجتمعوا على محبتي ويتركوا لي التعليقات الإيجابية وأن يقولوا لي ألا أتأخر أبدا في البدء من جديد من خلال بداية وحياة جديدة.. شكرا لكل من بارك لي ووقف بجانبي وتفهم طبيعة العلاقة وجمالها، وأشكر بالتأكيد أي شخص حاول أن يقدم لي النصائح الإيجابية للحياة والمستقبل".