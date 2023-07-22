هونغ كونغ تشدد فحص واردات المأكولات البحرية من اليابان‎

بدأت هونغ كونغ، تشديد الفحص الإشعاعي لواردات المأكولات البحرية من اليابان، وفق ما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم السبت.

وبحسب الوكالة، فإن "تشديد الفحص بدأ، في منتصف يونيو/حزيران، وأن التخليص الجمركي للمأكولات البحرية اليابانية تأخر لنحو 3 ساعات مقارنة بالوضع الطبيعي".

وعبرت هونغ كونغ، الجمعة، عن مخاوفها البالغة بشأن خطة اليابان لصرف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.

بدورها، أكدت الحكومة اليابانية أن سلطات الجمارك الصينية احتجزت بعض شحنات المأكولات البحرية اليابانية.