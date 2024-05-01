الحكم بالسجن على موظَّفَين أردنيَّين زوّرا شهاداتهما العلمية

قضت محكمة في العاصمة الأردنية عمّان بسجن موظفين حكوميين 10 و6 سنوات مع الأشغال الشاقة وتغريمهما مبلغ 2,010 دينار (2,834 دولار)، بتهمة تزوير شهاداتهما العلمية الخاصة بهما لـ"تحسين وضعهما الوظيفي".

ووفق ما أورده موقع "السوسنة" المحلي، فقد تم تعيين كلٍّ من المتهمين في أمانة عمان بوظيفة لا تشترط الشهادة الثانوية العامة، قبل نحو 20 عامًا، لكنهما وخلال سنوات العمل قاما بتزوير شهاداتهما العلمية في مرحلة الثانوية العامة والدبلوم المتوسط والبكالوريوس والماجستير للثاني، ونسبتها إلى جامعات ومؤسسات ووزارات أردنية رسمية، وثانوية عامة من دولة عربية، ما خوّلهما تعديل وضعهما الوظيفي والترقية إلى الفئة الأولى والحصول على الزيادات السنوية.

وفي التفاصيل، فبعد تدقيق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومخاطبة الجامعات والوزارات المعنية للتحقق من الشهادات والأختام المنسوبة إليها، تبين أن الشهادات غير صحيحة ولا أصل لها، ليتم إحالة الموظفين إلى المحكمة المختصة، حيث تبين ارتكابهما جرائم التزوير المكرر ثلاث مرات للأول ومرتين للثاني.

وإثر ذلك، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول 10 سنوات والثاني 6 سنوات مع الغرامة.