الأفكار الإيجابية جسر عبور إلى برِّ النجاح

لا شك أنك سمعت عبارة "قوة التفكير الإيجابي"، ربما سمعتها مرّات ومرّات وأكثر بكثير مما يمكنك عدّها، من البديهي أنه لا يمكنك الجلوس والتفكير في النجاح دون بذل أدنى جهد، ودون تأمّل في النجاح.

لكنّ الأبحاث السيكولوجية أظهرت أنّ الانفعالات الإيجابية يمكن أن تساعد في تحسين عملك وصحتك وحياتك، وأنها تلعب دورًا في نجاحك أهمّ مما تعتقد.

فهِم علماء النفس منذ وقت طويل، وفقًا لتقرير lesmotspositifs نفْع (فائدة) الانفعالات السلبية، مثل الخوف والغضب والاشمئزاز. فالخوف ينبّهنا إلى الخطر، والغضب يتيح لنا معرفة أنّ شخصًا ما يتعدى على أراضينا، وهكذا ينمو الاشمئزاز ويتطور ليجعلنا نتقيّأ السموم التي ابتلعناها.

كل هذه الانفعالات السلبية تخدم وظيفتين، فهي تلفت انتباهنا إلى المشكلة المطروحة وتدفعنا إلى التصرف بشكل غريزي (لمحاولة التخلص من الانفعالات السلبية).