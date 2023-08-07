مهرجان الفحيص ينطلق في 15 أغسطس بمشاركة فنانين أردنيين وعرب

تحت شعاره الدائم (الأردن تاريخ وحضارة) ينطلق مهرجان الفحيص في دورته الحادية والثلاثين، الأسبوع المقبل، بمشاركة فنانين أردنيين وعرب.

ويعرض المهرجان في الافتتاح يوم 15 آب/ أغسطس المسرحية الكوميدية (هونها بتهون) للفنان الأردني حسين طبيشات.

وتتواصل الفعاليات الفنية على مسرح مدرسة الروم الأرثوذكس ومسرح القناطر حتى 19 آب/ أغسطس بحفلات لكل من جهاد سركيس وهيثم إلياس وسعد أبو تايه ومحمود سلطان وغادة عباسي ورامي شفيق من الأردن. ومن لبنان يشارك كل من وليد توفيق ووائل جسار وجوزيف عطية وهادي خليل.

ويحتفي البرنامج الثقافي هذا العام برئيس الوزراء الأردني الراحل عبدالسلام المجالي الذي اختير "شخصية المهرجان" حيث تقام ندوة يوم 16 آب/ أغسطس لمناقشة أعماله ومشواره تتحدث فيها ابنته.

ويعد مهرجان الفحيص ثاني أبرز المهرجانات السنوية الأردنية بعد مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي أسدل الستار على دورته السابعة والثلاثين السبت.

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي، الأحد، إن المشكلة الأزلية لإدارة المهرجان هي توفر الموارد المالية التي لولا نقصها لامتد البرنامج لأيام أطول وضم أسماء أكثر.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية العالمية والتي أثرت دون شك على الأردن والمنطقة تسببت في تراجع دعم القطاعين العام والخاص للمهرجان الذي كان أمام خيارين؛ إما الاستمرار وفق الإمكانيات المتاحة أو الإلغاء.