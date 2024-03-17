وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي
توفي، الأحد، المطرب والممثل المصري ياسر الشرقاوي، بعد أن ابتعد عن الفن والسوشل ميديا بشكل تام خلال السنوات الماضية.
وفي منشور على "فيسبوك"، أعلن البرلماني المصري السابق حسني حافظ وفاة الشرقاوي، وقال: "البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد ومكان جنازة الفنان المصري.
ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل في محافظة الإسكندرية مسقط رأسه.
وياسر الشرقاوي مطرب وممثل مصري، لمع نجمه في فترة التسعينات من القرن الماضي، من خلال مجموعة من الأغاني المميزة، فقد أصدر عدة ألبومات منها "نادي"، وضم أغنيات "بوعد هواكي، "ولا كنت أعرف"، إضافة لأعمال أخرى.
حصل الشرقاوي على جائزة أفضل لحن عربي في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، كما شارك بالغناء في العديد من الأعمال الدرامية مع كبار المخرجين في مصر، وكذلك في مجال السينما، وشارك في فيلم "لو كان ده حلم".