وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

توفي، الأحد، المطرب والممثل المصري ياسر الشرقاوي، بعد أن ابتعد عن الفن والسوشل ميديا بشكل تام خلال السنوات الماضية.

وفي منشور على "فيسبوك"، أعلن البرلماني المصري السابق حسني حافظ وفاة الشرقاوي، وقال: "البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد ومكان جنازة الفنان المصري.