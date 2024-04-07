تحذير من انتشار بكتيريا قاتلة في المستشفيات.. فما القصة؟

أطلقت الجهات الصحية تحذيرات من خطورة انتشار بكتيريا قاتلة في المستشفيات وهي العدوى الإشريكية القولونية المعوية النزفية (EHEC)؛ كونها تنتج مواد سامة للإنسان.

وأوضحت الجمعية الألمانية لنظافة المستشفيات أن العدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية تحدث عن طريق الاتصال بالحيوانات المجترة وتناول الأغذية الملوثة والاتصال بالأشخاص المصابين وعدم كفاية النظافة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية تتمثل أعراض الإصابة بالعدوى ببكتيريا الإشريكية القولونية المعوية النزفية في إسهال مائي وغثيان وتشنجات في البطن. وفي الحالات الشديدة يعاني المصاب من إسهال دموي أو متلازمة انحلال الدم اليوريمي.

وشددت الجمعية على ضرورة علاج العدوى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها والمتمثلة في الإصابة بالفشل الكلوي والوفاة.

ويتم تشخيص الإصابة بالعدوى من خلال فحص قيم الدم والبول وعينة البراز، ويتم العلاج بوساطة المضادات الحيوية بالإضافة إلى إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف.

وللوقاية من عدوى الإشريكية القولونية المعوية النزفية ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة، لا سيما عند التعامل مع الأغذية وعند ملامسة الحيوانات المجترة.