"عمو صدام".. فيلم يتتبع قصة حارس رئيس العراق الأسبق

يعمل المخرج السويدي يوهان رينك، على فيلم حول الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، يحمل اسم "عمو صدام"، لكنه يبحث عن بطل يتقن اللكنة العراقية لتجسيد دور بطل القصة.

واقتبس مؤلف الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من جنسيات مختلفة، قصته من كتاب ويل باردينويربر الأكثر مبيعًا ويحمل عنوان: "السجين في قصره: صدام حسين، وحراسه الأمريكيون، وما لم يُقل عن التاريخ".

ويركز الفيلم على جندي من أصل 12 جندياً أمريكياً قاموا بحراسة صدام حسين أثناء مراحل محاكمته، حتى لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحقه ومواراته الثرى.

وسيؤدي الممثل الأيرلندي باري كيوغان دور البطولة متمثلاً في شخصية الجندي الأمريكي الذي تولى حراسة الرئيس العراقي الأسبق في أيامه الأخيرة.