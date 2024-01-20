توقعات ليلى عبداللطيف تثير قلق الفاشينيستا دانة الطويرش (فيديو)

دخلت ليلى عبداللطيف التي ذاع صيتها في العالم العربي بسبب توقعها لكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل، إلى حياة الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش التي بدت قلقة من تلك التوقعات.

وظهرت الطويرش التي تحظى بمتابعة مليونية في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن ليلى عبداللطيف، وقالت: "الله يفكنا من ليلى عبداللطيف هي ومعلوماتها وأخبارها".