توقعات ليلى عبداللطيف تثير قلق الفاشينيستا دانة الطويرش (فيديو)
دخلت ليلى عبداللطيف التي ذاع صيتها في العالم العربي بسبب توقعها لكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل، إلى حياة الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش التي بدت قلقة من تلك التوقعات.
وظهرت الطويرش التي تحظى بمتابعة مليونية في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن ليلى عبداللطيف، وقالت: "الله يفكنا من ليلى عبداللطيف هي ومعلوماتها وأخبارها".
وتابعت الفاشينيستا الشابة حول توقعات "ليلى عبداللطيف" في ظهور بالفيديو تم تداوله بين متابعيها: "حشرات تسونامي طيارة بتطيح الله يكفينا الشر، من أشوفها اكتئاب.. ما أدري ليش أكتئب؟".
وكتبت الطويرش التي تتواجد برفقة زوجها عبدالعزيز بن زيد خارج الكويت: "يا ربي شفتوها وشفتو سوالفها، المشكلة أغلب كلامها صح".
ووجدت مخاوف دانة الطويرش من توقعات ليلى عبداللطيف، ردود فعل كثيرة عند تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنقسم الآراء بشأن تلك التوقعات التي يشكك فيها فريق كبير ويعتبرها مجرد صدفة، بينما يتابعها فريق آخر يقول إنها تصيب في كثير من الأحيان.
وقالت الكاتبة الكويتية ليلى القحطاني منتقدة مواطنتها الطويرش ومخاوفها: "وانتي ليش مصدقتها ومتابعتها وخايفه جذي ؟!!".
وكتبت مِيما العنزي عبر "إكس" (تويتر سابقاً)، في سياق منتقد أيضاً لتوقعات ليلى عبداللطيف: "لا ليلى ولاغيرها ما يعلم الغيب إلا الله".
وقالت مغردة ثالثة في تعليقها: "شكلها هوشه جديده"، دون أن تشير لقصدها إن كان يعني مشاركة الطويرش في خلاف عائلي أو في وسط مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي الكويتيات الكثيرات، حيث سبق للطويرش أن اختلفت مع زوجها.
وقالت ضحى الدخيّل: "كذب المنجمون ولو صدقوا بلا جهل بالدين لاتصدقوا هالدجالين .. من سنوات وهم كذا".
وقدمت ليلى عبداللطيف مجموعة من التوقعات في أحدث ظهور إعلامي لها على قناة "إم بي سي مصر"، تشمل زواجا وطلاقا وحبًّا في عالم الفن، بجانب توقعات سياسية واقتصادية شملت الانتخابات الأمريكية والجنيه المصري.
لكن المتنبئة أو سيدة التوقعات كما يسميها متابعو توقعاتها، لم تذكر اسم دانة الطويرش في توقعاتها الجديدة، وما إذا كانت حياتها ستشهد أي أحداث.
ويقول جمهور ليلى عبداللطيف، إن الكثير من توقعاتها دقيقة، وآخرها توقعها طلاق النجمين المصريين، ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي.