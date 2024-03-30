مطار يستخدم طريقة مبتكرة لإبعاد حيوانات تهدد أمن الطائرات

لجأت إدارة مطار فيربانكس في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى طريقة مبتكرة من أجل إبعاد أعداد كبيرة من الحيوانات البرية تتجمع بمدارج المطار مما يهدد أمن انطلاق الطائرات وركابها.

وطوعت إدارة النقل وتلمرافق العامة في الولاية روبوتاً يسمى "أورورا" لتعزيز السلامة والعمليات في المطار، حيث سيكون الروبوت متنكراً بهيئة ذئب أو ثعلب، خلال فصل الخريف المقبل.

ويرجع قرار الولاية الرامي لإطلاق "أورورا" في الخريف لكونه يتزامن مع موسم هجرة الطيور، حيث سيعمل الروبوت على إخافتها وضمان عدم استقرارها بالقرب من مدارج الطائرات.

وقال ريان مارلو، المسؤول بقسم النقل في ألاسكا، إن "الخطة تتمثل في قيام (أورورا) بدوريات في منطقة خارجية بالقرب من المدرج كل ساعة في محاولة لمنع المواجهات الضارة بين الطائرات والحيوانات البرية.

وأضاف مارلو أن "الروبوت يمكن أن يتنكر في هيئة ذئب أو ثعلب عن طريق تغيير الألواح القابلة للاستبدال"، على أن يتم اختبار قدرته على ردع الحيوانات الأكبر حجماً ومعرفة مدى استجابة الغزلان والدببة لوجوده.

وبحسب ماركو، وقع ما لا يقل عن 92 اصطداماً بين طائرات بحيوانات وطيور بالقرب من المطارات في ألاسكا العام الماضي، من بينها 10 حالات بمطار "فيربانكس".

وشدد على أنه "كان من الممكن أن تكون تلك الحوادث خطيرة في الحالات النادرة التي يتم فيها امتصاص طائر داخل محرك الطائرة مما قد يتسبب في تحطمها".