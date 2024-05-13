بعد "فتاة الشروق".. القبض على سائق أوبر جديد في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سائق يعمل لدى شركة "أوبر"، بتهمة محاولة اختطاف فتاة والاعتداء عليها جنسيًا، في سيناريو مشابه لمأساة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع.

وكانت الشماع لقيت مصرعها بعد أن قفزت من سيارة تابعة للشركة نفسها، وحُكم على سائقها أخيرًا بالسجن المشدد 15 عامًا.

وبحسب البلاغ الذي قدمته الفتاة الجديدة، فإن السائق استدرجها إلى منطقة صحراوية في حي "التجمع الثالث" بالقاهرة، وحاول اغتصابها بعد أن هددها بالسكين كي لا تقاومه، إلا أنها رفضت وأخذت بالصراخ والاستغاثة بالمارة؛ ما دفع السائق إلى تسديد عدة طعنات لها.

وقالت فتاة تدعى "سالي عوض"، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على السائق للتحقيق في اتهامه بمحاولة خطف شقيقتها والشروع في اغتصابها، بعد إجبارها على النزول من السيارة وهي متجهة في رحلة من حي "التجمع الثالث" في القاهرة إلى حي "الشيخ زايد" في الجيزة.