بسبب الخوف.. وفاة طالب أثناء أداء امتحان في مصر‎

لفظ طالب في الصف الثاني الإعدادي أنفاسه الأخيرة أثناء أداء امتحان نهاية العام في إحدى المدارس المصرية، بشكل مفاجئ، ما أصاب زملاءه ومراقبي الامتحان بالصدمة.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا بسقوط طالب مغشيًا عليه، أثناء أداء الامتحان داخل مدرسة التحرير الرسمية للغات في العاصمة المصرية القاهرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة حيث عُثر على الطالب (14عامًا)، في الصف الثاني الإعدادي، وقد فارق الحياة، بسبب هبوط حادٍ بالدورة الدموية نتيجة خوفه من الامتحان.

بدورها، أخطرت الشرطة النيابة العامة التي حضرت إلى المستشفى بعد نقل الطالب إليها، وبعد التأكد من وفاته أمرت بنقله إلى المشرحة، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الوفاة، وإن كان هناك شبهة جنائية أم لا.

وكلفت النيابة العامة المباحث بإجراء التحريات، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.