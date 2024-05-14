الملك تشارلز يفقد إحدى حواسه خلال علاجه من السرطان

كشف الملك تشارلز أنه فقد حاسة التذوق أثناء معاناته مع مرض السرطان، بينما أوضح خبراء طبيون أن المرض يسبب فقدان تلك الحاسة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه مرّ ما يزيد على 3 أشهر منذ أن تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بنوع غير معروف من السرطان.

وأضافت أنه بعد أن خضع للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة على أمل تدمير الخلايا السرطانية التي تهدد حياته، عاد الملك تشارلز إلى واجباته العامة بشكل بسيط.

ورغم ذلك لاحظ الملك (75 عاماً) أنه عانى من "فقدان التذوق" أثناء إجراءات علاجه، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها ذلك، إذ أدلى بتعليق مماثل أثناء زيارة لمستشفى في لندن قبل أسبوعين.

وأوضح الدكتور غاريث ناي، أحد كبار المحاضرين في كلية الطب في تشيستر أن فقدان التذوق يحدث نتيجة عدة أشياء، بما فيها نوع السرطان والأدوية المستخدمة لعلاجه.