كيف ورطت فطائر "عيد الحب" إيلون ماسك؟

تورطت إحدى شركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في قضية تهرب مالي، كلفت أحد المخابز آلاف الدولارات، قبل أن يتدخل بنفسه لحل الأزمة.

وقالت مالكة مخبز "Giving Pies" في سان خوسيه وسط كاليفورنيا الأمريكية، إنها تلقت طلباً من شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، عبر موظفة تدعى لورا، بتجهيز 4000 فطيرة بمناسبة "عيد الحب".