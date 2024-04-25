جريمة مروعة تهز الجزائر.. أنهى حياة عائلته وانتحر

فتحت الجهات الأمنية في الجزائر، تحقيقًا في جريمة مأساوية راحت ضحيتها عائلة في مدينة الجلفة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص، حيث أفاد بسماع صوت إطلاق نار قادمًا من إحدى العمارات، وبالانتقال إلى موقع الحادث، عُثر على 3 جثث، اثنتان منها لذكور، وواحدة لأنثى.

وتبين بعد المعاينة الطبية أن الثلاثة لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم لطلق ناري، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أنّ شخصًا أطلق النار على طليقته وابنهما باستخدام بندقية صيد، ثم أطلق النار على نفسه.

وكشفت التحقيقات أنّ الجاني، يبلغ من العمر 70 عامًا، بينما تبلغ طليقته من العمر 59 عامًا، وابنهما في الـ34 من عمره، بينما لا تزال ملابسات الجريمة غير معروفة.