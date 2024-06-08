شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن بشكل مفاجئ

وكان آخر ظهور للفنانة شيرين رضا عندما تعرضت لكسر بالقدم مؤخرًا، كشفت عن سببه وهو إصابتها أثناء تصوير آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل "وبينا ميعاد" الذي عرض قبل الموسم الرمضاني 2024، ولكن علم "إرم نيوز" من مصدر موثوق أن الإصابة جاءت خلال مقلب الفنان رامز جلال الذي تعرضت له في رمضان.



وخلال الحلقة وجّهت لـ شيرين رضا العديد من الأسئلة المحرجة التي تتعرض لحياتها الشخصية، ما جعلها تشعر بالضيق، خاصة خلال فقرة "شيخ العرافين" والذي يظهر خلالها شخص مجهول عبر شاشة، ويقوم بكشف أسرار شخصية عن الضيف.

وردت شيرين رضا على هجوم النجمة الإماراتية أحلام عليها منذ سنوات؛ بسبب تصريحاتها السابقة، التي اعتبرها البعض ‏إهانة للمؤذنين، قائلة: "ليه هي بتشتغل في الكوافير! شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها، هي تعرفني منين علشان ‏تنتفني ولا لأ! أنت مالك هو أنت تعرفي المؤذن".

وتابعت: "هل أنا بني آدمة متخلفة عقليًّا علشان أشتم ‏الأذان؟ "جعير" مش شتيمة على فكرة، ده ‏وصف لصوته، المؤذن لازم برضو يحترم الدين، لأن أحلى حاجة في الدنيا ‏الأذان لما يكون بصوت حلو، لكن هو صوته كان وحش".