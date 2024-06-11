كلب مخلص ينقذ صاحبه من الموت بعد حادث مروع (صور)

أنقذ كلب مخلص حياة صاحبه الذي تعرض لحادث سير مروع، بعد أن ركض لمسافة طويلة طلبا للمساعدة في ولاية أوريغون الأمريكية.

وفي منشور على "فيسبوك" قال مكتب عمدة مقاطعة "بيكر" إن الشرطة علمت بالحادث صباح يوم الاثنين الماضي. وتلقى المسؤولون بلاغًا عن مركبة انقلبت من فوق جسر على طريق خدمة الغابات الأمريكية رقم 39".

وأضاف المنشور "أوضح الطرف المبلغ أن شقيقه، براندون غاريت، لم يصل إلى منطقة تخييم العائلة في الوقت المناسب، وأن أفراد الأسرة عثروا على سيارته بعد ساعات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب تضاريس المنطقة الصعبة".

وأضاف المسؤولون: "ركض أحد كلاب الرجل مسافة 4 أميال (أكثر من 6 كيلومترات) تقريبًا من مكان وقوع الحادث إلى مكان تخييم العائلة، ما جعلهم ينتبهون إلى وجود خطأ ما".

وتظهر الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة الرجل مقلوبة على أحد جانبيها في منطقة صخرية فوق جدول ماء، ما استدعى استخدام نظام الحبال لرفع الضحية.