وفاة 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين إثر حادث سير "مروع" في أفغانستان (صور)

بدوره قال رئيس مستشفى ولاية سمنجان سيد عثمان حميدي، إن "الحالة الصحية لـ15 شخصًا ممن أصيبوا في الحادث حرجة"، مبينًا أن من ضمن وفيات الحادث طفل.

ويستخدم سكان مديرية دارا سوف بولاية سمنجان الشاحنات في تنقلاتهم؛ بسبب تدمير عدد من الطرق إثر فيضانات حدثت في المنطقة أخيرًا.