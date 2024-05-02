وفاة 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين إثر حادث سير "مروع" في أفغانستان (صور)
توفي 5 أشخاص وأصيب 21 آخرين إثر حادث سير "مروع" في ولاية سمنجان شمال أفغانستان، بحسب ما ذكرت قناة "تمدن" الإخبارية الأفغانية.
ونقلت القناة عن مسؤولين محليين في حركة طالبان بولاية سمنجان قولهم: "إن هذا الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرون بجروح"، موضحين أن "الحادث وقع على طريق دارا سوف - بلخ السريع".
بدوره قال رئيس مستشفى ولاية سمنجان سيد عثمان حميدي، إن "الحالة الصحية لـ15 شخصًا ممن أصيبوا في الحادث حرجة"، مبينًا أن من ضمن وفيات الحادث طفل.
ويستخدم سكان مديرية دارا سوف بولاية سمنجان الشاحنات في تنقلاتهم؛ بسبب تدمير عدد من الطرق إثر فيضانات حدثت في المنطقة أخيرًا.
وأدت حوادث المرور في سمنجان خلال العام الماضي، إلى وفاة ما لا يقل عن 48 شخصًا وإصابة 160 آخرين.
وتشير الإحصائيات المنشورة، إلى أن تدهور الطرق وإهمال السائقين تشكل أحد أبرز أسباب حوادث المرور في البلاد.