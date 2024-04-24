حبس البلوغر المصرية نادين طارق بسبب فيديوهات "خادشة"

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس "البلوغر" المصرية نادين طارق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بـ"نشر مقاطع منافية للآداب".

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على البلوغر المعروفة بعد رصد العديد من الفيديوهات التي تبث من محل إقامتها بمنطقة "حدائق الأهرام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن بحسب لائحة الاتهام "ألفاظا وعبارات خادشة للحياء ما يعد تعديًا على القيم الأسرية والحياء العام بهدف تحقيق مشاهدات والحصول على مبالغ مالية".

وأثناء التحقيقات، تم التحفظ على هاتف المتهمة المحمول وتفريغ جميع محتوياته.

يذكر أن "نادين طارق" هو اسم الشهرة لـ "آية طارق محمد مختار"، وعمرها 32 سنة، وهي ربة منزل.

وبحسب المصادر، اعتادت المتهمة إثارة الجدل في مقاطع فيديو عديدة منها مقطع شهير تتهم فيه إحدى صديقاتها بالتسبب في انفصالها عن زوجها الثري.