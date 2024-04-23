مؤلف "القبطان عزوز".. وفاة السينارست المصري تامر عبد الحميد عن 47 عامًا

توفي السينارست والكاتب المصري تامر عبد الحميد عن 47 عاما، بعد احتجازه لأكثر من شهر بالعناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية، حيث خضع للعلاج من مرض سرطان الدم " اللوكيميا".

وقدم الراحل عددا من الأعمال مثل مسلسل "القبطان عزوز" من بطولة الفنان سامح حسين و فيلم "عفريت ترانزيت" لبيومي فؤاد و المسلسل السعودي "رهن التحقيق"، الذي لعب بطولته فيصل الدوخي وريم الحبيب.

وشارك "عبد الحميد " في التأليف الجماعي لمسلسلات أخرى مثل "سيت كوم" و"تامر وشوقية " لأحمد الفيشاوي ومي كساب و"ظل الرئيس" لياسر جلال و" جوز ماما " لهالة صدقي وطلعت زكريا و"الباب في الباب" لشريف سلامة وهشام اسماعيل.

واتجه تامر عبد الحميد في بداياته الأولى لكتابة قصص الأطفال وصدر له بالفعل أكثر من مجموعة كما قدم كمخرج منفذ عددًا من الإعلانات التلفزيوينة.