شيرين عبد الوهاب: بكيت في حفل الكويت بسبب روتانا

أرجعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب سبب بكائها في حفلها الأخير بالكويت، إلى تأخير طرح أعمالها لدى شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وأوضحت الفنانة، في بيان صحفي، أن "الخلافات عادت بيني وبين الشركة ولم تنته بعد، رغم تسديدي 8 ملايين جنيه لصالح الشركة".

وأوضحت أنه سيكون هناك تحرك للنزاع مجدداً، بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وأضاف البيان أن "شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات الجديدة عن طريق الشركة فقط".

وكانت شيرين اشتكت، في تصريحات تلفزيونية، من تأخر طرح عدد من الأغاني التي انتهت من تسجيلها لدى الشركة قائلة: "هناك ثلاث أغانٍ جاهزين، وبعدهم بشوية فيه ثلاث أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".