"مارتشيللو ميو" لكريستوف أونوريه.. عن مفهوم الهوية والنسب العائلي

يعود المخرج الفرنسي "كريستوف أونوريه" إلى مهرجان كان بمسابقته الرسمية من خلال فيلم "مارتشيللو ميو"، الذي يتعمق فيه برؤيته عن مفهوم الهوية والنسب العائلي، وذلك بعد آخر ظهور له في الاحتفالية السينمائية العالمية عام 2019 بفيلم "الغرفة 212"، الذي تم اختياره في قسم "نظرة ما".

ويتمحور الفيلم حول ممثلة شابة تدعى "كيارا" وهي ابنة الممثلين الشهيرين "مارتشيللو ماستروياني" و"كاترين دينوف"، وفي أحد أيام الصيف، عندما تكون حياتها مضطربة لدرجة كبيرة، تقرر أن تعيش حياة والدها المشهور، فتبدأ بارتداء ملابس مثله، وتتكلم بطريقته ذاتها، وتفعل كل ذلك بإقناع كبير ويقين لدرجة أن الآخرين من حولها بدؤوا يصدقون أنها والدها وباتوا ينادونها بـ"مارتشيللو".

"مارتشيللو" هو مارتشيللو ماستروياني الذي يتم الاحتفال بذكرى ميلاده المائة هذا العام، والممتع في الشريط السينمائي هو التَّقمُّص المذهل الذي قامت به ابنته "كيارا" في رحلتها إلى روح والدها، تُفاجأ كاثرين دينوف التي تؤدي شخصيتها الحقيقية في الفيلم بهذا الأمر.

كما أنّ المفاجأة تنتقل بدورها إلى مجموعة من الممثلين الذين يجسدون أدوارهم في الحياة بأسلوب استدعاء الذات تمثيلياً، هم: فابريس لوشيني، بنجامين بيولاي، ميلفيل بوبو، وكلهم مقربون من قلب "كيارا ماستروياني"، الذين كانوا يعتقدون أن نزوة "كيارا" مؤقتة، أو أنها مجرد مزحة، لكنهم يكتشفون أن صديقتهم مصممة على عدم التخلي عن هويتها الجديدة، حتى عندما تلوح قصة حب جديدة في أفق حياتها.

"أونوريه" يتعاطى مع هذه الفرضية السينمائية الممتعة، صانعاً فيلماً روائياً عن قصة حقيقية بعيداً عن الجانب التسجيلي، ومع ذاك التعمق ببناء الهوية الخاصة فإنه يوازن بين جدية الحياة وبين الكوميديا المرحة التي تجعله في أفضل حالاته الإبداعية واللذيذة كما صرح ذات مرة؛ لذلك يعد تصويره لدوّامة هوية الممثلة الشهيرة وانقسامها بين عالم السينما وشخصية والدها الراحل مارتشيللو ماستروياني، مغامرة تجتمع فيها الفكاهة والغرابة والخيال في الوقت ذاته.

والمتوقع أن المخرج الفرنسي الذي وضع بصماته الخاصة على أفلام مثل "داخل باريس" و"أغاني حب"، سيحقق عبر 120 دقيقة تصوراً خيالياً مبهجاً عن الحياة اليومية لعائلة مبدعة، ما زال إرث الممثل الإيطالي الكبير "مارتشيللو ماستريواني" بطل أفلام "الحياة حلوة" (La Dolce Vita) و"الزواج على الطريقة الإيطالية" (Marriage Italian Style) واضحاً فيها.

يذكر أن مارتشيللو ميو هو الفيلم الروائي السادس عشر للمخرج الفرنسي، وفيه يتجسد التعاون السابع مع "كيارا ماستروياني"، الذي بدأ عام 2007 بفيلم "أغاني حب"، كما أن كيارا حازت على جائزة أفضل ممثلة في قسم "نظرة ما" ضمن مهرجان كان السينمائي لعام 2019 عن شخصيتها في "الغرفة 212".