موجة حر تضرب جنوب أوروبا.. وإسبانيا تسجل أعلى درجات الحرارة

شهدت دول في جنوب أوروبا موجة حر شديدة حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع متجاوزةً الأربعين درجة مئوية في إسبانيا وإيطاليا واليونان.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن خدمات الطقس الإسبانية قولها: إن "موازين الحرارة سجلت 45 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة الإيبيرية وهي في حالة تأهب للحرارة الشديدة".

وأضافت: إنه "تم الوصول إلى هذه الدرجة يوم الإثنين الماضي في قرية (لوجا) بالقرب من غرناطة مع بداية موجة الحر".

ووفقاً لعالم الأرصاد الجوية روبين ديل كامبو من وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية سجلت أكثر من مئة محطة أرصاد جوية درجات حرارة لا تقل عن 35 درجة مئوية الأربعاء، مشيراً إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل عام مع وصول رياح باردة من الشمال والشرق باستثناء جنوب شرق وجنوب الأندلس، حيث ستؤدي الرياح الساخنة التي تهب من الداخل إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد دول أوروبية عدة ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. ففي إيطاليا تم وضع 10 مدن في حالة تأهب قصوى لكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر من بولزانو شمال البلاد إلى بولونيا وفلورنسا وروما، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في جزيرة سردينيا.

وفي اليونان بدأت درجات الحرارة في الارتفاع حيث يتوقع أن تصل موجة الحر إلى 44 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد وحظرت السلطات الوصول إلى المحميات الطبيعية والغابات للحد من مخاطر حرائق الغابات.

وأفاد علماء بأن الوفيات المرتبطة بالحرارة ارتفعت في عام 2022 في أوروبا عندما سجلت إسبانيا عاماً حاراً قياسياً.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل أسرع من العديد من مناطق العالم الأخرى بسبب التغيرات المناخية.